La vitamina D svolge un ruolo essenziale per il corretto funzionamento dell'organismo: migliora la forza muscolare, rafforza il sistema immunitario, aiuta a prevenire le infiammazioni, ecc. Una carenza di vitamina D è spesso dovuta a un'esposizione insufficiente al sole, ma anche alcune patologie possono causare una carenza di vitamina D. A cosa servono la vitamina D2 o D3? Qual è il ruolo? Quali sono i benefici?. La vitamina D non è propriamente una vitamina: è un proormone liposolubile. Viene prodotta nella pelle, immagazzinata nel fegato, nei muscoli e nel tessuto adiposo e utilizzata dall'organismo nei periodi in cui non c'è luce solare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I segnali della carenza di vitamina D e i suoi rischi