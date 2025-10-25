I rossoblù sul campo dell’Arzignano Lumezzane in esterna È già scontro salvezza

Dopo aver conquistato in rimonta il primo pareggio stagionale, il Lumezzane rende visita all’ Arzignano alle 17.30 per conquistare la sua seconda vittoria esterna: "È uno scontro diretto per uscire dalla zona calda - commenta Troise, tecnico rossoblù - La classifica è molto corta e la posta in palio importante. La squadra sta crescendo nel gioco, nell’atteggiamento e nelle conclusioni a rete. Dobbiamo riuscire a raccogliere di più. La strada è ancora lunga, ma stiamo ritrovando l’aspetto mentale e questo, insieme al coinvolgimento corale che si è visto col Trento, rappresenta un elemento chiave". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

