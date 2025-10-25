I riformisti del Pd rompono il silenzio e indicano la via per un centrosinistra più forte

E dunque «abbiamo voluto rompere un silenzio colpevole», dice Graziano Delrio chiudendo il convegno dei riformisti democratici che si è svolto ieri a Milano. «Stiamo dando una mano al Partito democratico», ha aggiunto. Il tono di questo primo appuntamento è stato volutamente mantenuto al di sopra delle beghe interne. Però ora il silenzio è rotto. La componente è uscita dalla tana. I riformisti si sono ritrovati con bel po’ di gente. Il sindaco Beppe Sala ha avuto parole di apprezzamento. Il senso politico dell’iniziativa sta in quattro parole pronunciate da Giorgio Gori, un po’ il padrone di casa: «No al riformismo esternalizzato», che tradotto vuol dire che il riformismo si costruisce «nel Pd, per il Pd», come ha detto Lorenzo Guerini. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - I riformisti del Pd rompono il silenzio, e indicano la via per un centrosinistra più forte

Contenuti che potrebbero interessarti

Carabinieri deceduti nella deflagrazione, i 3 fratelli rompono il silenzio: ecco perché l’hanno fatto: "Volevano u..Altro... - facebook.com Vai su Facebook

I riformisti del Pd e gli autonomisti del M5S critici sul campo largo forzato di Schlein e Conte - Al momento non si tratta di fronde che mettono in mora le rispettive segreterie ma chiedono che la definizione delle alleanze sia frutto di una reale condivisione di programmi che produca una sintesi ... Lo riporta rainews.it

Pd, la sfida dei riformisti a Schlein: «Oggi riprendiamo la nostra voce» - A Milano il convegno della minoranza dem (che divorzia da Bonaccini). Come scrive corriere.it

Riapre (di nuovo) il cantiere riformista dem: i dissidenti e la sfida all’inchino a Conte del Pd - Con un obiettivo condiviso da tutti gli interventi: cambiare passo, cambiare metodo, urlare di meno nelle piazze e lavorare a una piattaforma di governo riconoscibile — e credibile — agli occhi del Pa ... ilriformista.it scrive