i riformisti del pd contro lo spostamento a sinistra di schlein

I Riformisti del PD, guidati da Guerini, si sono incontrati a Milano presso i Bagni Meravigliosi del Teatro Franco Parenti. L'Europa è sempre il faro contro i tentennamenti di una leadership PD appiattita su posizioni troppo a sinistra. Altro tema la crescita. Di seguito quanto scrive "Il Sole 24 Ore". I Riformisti si incontrano a Milano. Il Sole 24 Ore sottolinea come Guerini e gli altri Riformisti PD battano soprattutto sull'europeismo. "Il faro è sempre l'Europa, proprio nel giorno in cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella fa un forte richiamo in tal senso, richiamo avvenuto a due giorni dal niet pronunciato in Aula da Giorgia Meloni alla riforma del sistema di voto nell'Unione europea per superare l'unanimità e quindi i diritti di veto («il voto a maggioranza è sempre stata una richiesta del Pd, assurdo non cavalcare questo tema per mostrarsi come i veri europeisti», dice ancora Guerini).

