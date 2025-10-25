I Riformisti del PD contro lo spostamento a sinistra di Schlein

Gbt-magazine.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Riformisti del PD, guidati da Guerini, si sono incontrati a Milano presso i Bagni Meravigliosi del Teatro Franco Parenti. L’Europa è sempre il faro contro i tentennamenti di una leadership PD appiattita su posizioni troppo a sinistra. Altro tema la crescita. Di seguito quanto scrive “Il Sole 24 Ore”. I Riformisti si incontrano a Milano. Il Sole 24 Ore sottolinea come Guerini e gli altri Riformisti PD battano soprattutto sull’europeismo. “Il faro è sempre l’Europa, proprio nel giorno in cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella fa un forte richiamo in tal senso, richiamo avvenuto a due giorni dal niet pronunciato in Aula da Giorgia Meloni alla riforma del sistema di voto nell’Unione europea per superare l’unanimità e quindi i diritti di veto («il voto a maggioranza è sempre stata una richiesta del Pd, assurdo non cavalcare questo tema per mostrarsi come i veri europeisti», dice ancora Guerini). 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

i riformisti del pd contro lo spostamento a sinistra di schlein

© Gbt-magazine.com - I Riformisti del PD contro lo spostamento a sinistra di Schlein

Leggi anche questi approfondimenti

riformisti pd contro spostamentoLa proposta dei riformisti: “Meno radicalità nel Pd, facciamo sentire la voce” - Guerini: “Allargare il partito e aiutare il centrosinistra” ... Da repubblica.it

riformisti pd contro spostamentoPd, i riformisti diventano una corrente. «Senza di noi rivince il centrodestra» - E sono pronti al congresso, quando sarà il momento. Riporta ilmessaggero.it

riformisti pd contro spostamento«Serve più coraggio», ma i riformisti Pd non spaventano Schlein -  La segretaria a Conte: «Costruiamo il programma di coalizione» ... Lo riporta editorialedomani.it

Cerca Video su questo argomento: Riformisti Pd Contro Spostamento