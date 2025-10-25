I pronostici di Eccellenza Trodica favorito a Matelica

Sport.quotidiano.net | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allenatore Luigi Giandomenico, fino a poco tempo alla Sangiustese, presenta questo turno di campionato di Eccellenza. Chiesanuova-Civitanovese: "Dico 1. La Civitanovese ha fuori diversi elementi, sta attraversando un momento difficile e questa partita potrebbe rivelarsi ancora più complicata". Fermana-Fermignanese: "La Fermana è forte e mi ha impressionato più di tutte. Per me può conquistare i 3 punti in palio". K Sport-Jesina: "La Jesina nelle volte che l’ho vista giocare non mi è mai dispiaciuta anche se ha raccolto poco, ora avrà anche il morale più alto dopo la vittoria sul Tolentino e per il K Sport si profila una gara complicata". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

i pronostici di eccellenza trodica favorito a matelica

© Sport.quotidiano.net - I pronostici di Eccellenza. "Trodica favorito a Matelica»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

pronostici eccellenza trodica favoritoI pronostici di Eccellenza. "Trodica favorito a Matelica» - L’allenatore Luigi Giandomenico, fino a poco tempo alla Sangiustese, presenta questo turno di campionato di Eccellenza. Scrive msn.com

Fenucci, pronostici d’Eccellenza: "E’ un campionato vicino alla D" - L’Eccellenza vista da Gianluca Fenucci, Chiaravallese, ha allenato 10 stagioni in serie D e 13 in Eccellenza, alla guida dell’Urbania, composta da tanti giovani durantini alcuni anni fa ha conquistato ... Secondo ilrestodelcarlino.it

pronostici eccellenza trodica favoritoGiandomenico presenta l’Eccellenza. "Tolentino può fare il blitz. Trodica favorito sul Montefano» - La settima giornata di Eccellenza è presentata da Luigi Giandomenico (foto), fino a poco tempo fa sulla panchina ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pronostici Eccellenza Trodica Favorito