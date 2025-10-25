L’allenatore Luigi Giandomenico, fino a poco tempo alla Sangiustese, presenta questo turno di campionato di Eccellenza. Chiesanuova-Civitanovese: "Dico 1. La Civitanovese ha fuori diversi elementi, sta attraversando un momento difficile e questa partita potrebbe rivelarsi ancora più complicata". Fermana-Fermignanese: "La Fermana è forte e mi ha impressionato più di tutte. Per me può conquistare i 3 punti in palio". K Sport-Jesina: "La Jesina nelle volte che l’ho vista giocare non mi è mai dispiaciuta anche se ha raccolto poco, ora avrà anche il morale più alto dopo la vittoria sul Tolentino e per il K Sport si profila una gara complicata". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I pronostici di Eccellenza. "Trodica favorito a Matelica»