I pro-Pal tentano l’assalto all’evento di FI e scatenano la guerriglia contro la polizia | non si smentiscono mai

Prima il tentativo di bloccare gli Stati generali sulla casa promossi da Forza Italia, poi gli scontri con la polizia. Ancora una volta, in questo caso a Torino, i pro-Pal hanno dato vita a tentativi di prevaricazione ed episodi violenza. Il contatto con le forze dell'ordine è avvenuto a ridosso del Museo Egizio, mentre cercavano di raggiungere in corteo il non lontano Teatro Carignano, dove era in corso la kermesse azzurra. Arrivati nella strettoia in cui la polizia ha fatto muro per impedire il passaggio, i manifestanti hanno dato vita a un lancio di bottiglie e fumogeni, che ha costretto gli agenti a rispondere con una carica di alleggerimento.

