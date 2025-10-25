i magistrati a convegno con bennato in prima fila ma qualche anno fa cantava tu che sei innocente andrai in prigione

“Tu che sei innocente, tu che non hai fatto niente, tu che ti lamenti perché ti hanno imbrogliato, allora adesso senti, tu andrai in prigione, in n prigione, in prigione, e che ti serva da lezione!”, ca ntava fino a qualche anno fa il grande Edoardo Bennato, che poi concludeva la canzone con la consueta, amara ironia, sui magistrati. “No! No, lasciatemi! No! C’è un errore! Io sono il giudice, lasciatemi! No! Lasciatemi, c’è un errore!”. Oggi, invece, era tutto zucchero e miele, all’assemblea generale dell’Associazione nazionale magistrati (Anm) in corso a Roma. Edoardo Bennato ha fatto un rapido saluto a sostegno della categoria, nel giorno in cui hanno sfilato tutti i testimonial contrari alla riforma della giustizia, Sigfrido Ranucci compreso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

