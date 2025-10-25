I look e gli accessori più originali dalle sfilate invernali

L a moda strizza l’occhio all’arte e gioca con l’ illusione ottica. Un abito a forma di violino, una camicia che ricorda una borsa e viceversa una borsa a forma di lanterna. Una carrellata dei l ook più originali e surreali dalle sfilate Autunno-Inverno 20252026. Attenzione: non indicati per andare a fare la spesa o da essere indossati in ufficio. Coperni SS26 rompe il confine tra moda e skincare: gli abiti C+ si prendono cura della pelle X Leggi anche › Nuove forme, vecchi amori: le 3 tendenze stivaletto per l’Autunno-Inverno 2025 2026 Nell’epoca dell’intelligenza artificiale, dei deep fake e della realtà aumentata, la tecnica del trompe l’oeil (letteralmente, “inganna l’occhio) è lo strumento dei designer per dare falsa tridimensionalità a un piano bidimensionale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

