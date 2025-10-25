I leghisti si arruolano con Vannacci pure in Veneto

I vannacciani non possono candidarsi nelle liste della Lega? Ecco allora che i leghisti si iscrivono all'associazione di Roberto Vannacci. Dove il generale fonda un'associazione, i.

I leghisti si arruolano con Vannacci (pure in Veneto) - Centenaro, Valdegamberi, Cecchetto e Susanna si iscrivono ai team del generale, ma sono anche candidati nelle liste del Carroccio alle elezioni regionali venete. Scrive ilfoglio.it

