I guai del West Ham peggiorano quando la scarsa difesa consente al Leeds di andare in vantaggio per 2-0 in 15 minuti a Elland Road

Il West Ham in difficoltà ha iniziato nel peggiore dei modi la trasferta in casa del Leeds, dato che una difesa debole ha permesso ai padroni di casa di andare in vantaggio per 2-0 in 15 minuti. Gli Hammers, che hanno perso sette delle nove partite di campionato, sapevano di avere un disperato bisogno di un inizio positivo, ma le loro difficoltà sono state messe a nudo affinché tutti potessero vederle in soli tre minuti. Ethan Ampadu ha portato la palla in avanti per i padroni di casa prima che una palla si facesse strada nell'area che è stata accolta da un colpo di testa libero per Noah Okafor, con Brenden Aaronson che ha reagito più velocemente degli statici difensori del West Ham per andare a casa.