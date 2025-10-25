Gradita visita di studio per il Gruppo Giovani Imprenditori di Confartigianato cesenate al Pastificio del Fumaiolo di Alfero. Lo stabilimento alferese comprende il reparto produttivo, stoccaggio, magazzini di materie prime e uffici. Oltre ad esso e al negozio monomarca a Bagno di Romagna, dal 2019 Pastificio del Fumaiolo ha aperto un distaccamento commerciale a Cesena. La superficie complessiva raggiunge i 4.000 metri quadri, con ulteriori prospettive di espansione. "Durante la nostra visita allo stabilimento di Alfero- dice il presidente Confartigianato Giovani-Matteo Brighi- il titolare di Pastificio del Fumaiolo, Alessandro Caminati, ci ha mostrato con dovizia di particolari le varie produzioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I giovani imprenditori in visita al pastificio del Fumaiolo