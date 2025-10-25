I giovani imprenditori in visita al pastificio del Fumaiolo
Gradita visita di studio per il Gruppo Giovani Imprenditori di Confartigianato cesenate al Pastificio del Fumaiolo di Alfero. Lo stabilimento alferese comprende il reparto produttivo, stoccaggio, magazzini di materie prime e uffici. Oltre ad esso e al negozio monomarca a Bagno di Romagna, dal 2019 Pastificio del Fumaiolo ha aperto un distaccamento commerciale a Cesena. La superficie complessiva raggiunge i 4.000 metri quadri, con ulteriori prospettive di espansione. "Durante la nostra visita allo stabilimento di Alfero- dice il presidente Confartigianato Giovani-Matteo Brighi- il titolare di Pastificio del Fumaiolo, Alessandro Caminati, ci ha mostrato con dovizia di particolari le varie produzioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
