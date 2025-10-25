I garantisti non sono più anticorpi ma corpi estranei

A proposito di sistemi immunitari. Il cattivo stato di salute di una civiltà giuridica non si misura solo con il numero di bestialità che magistrati, politici e soprattutto giornalisti sparano ogni giorno sui delitti e sulle pene, ma anche con la debolezza delle difese. Più che anticorpi, i garantisti si sentono ormai corpi estranei, e tacciono per sfinimento. Quando, nel maggio 1993, il procuratore Borrelli chiamò alle armi i citoyens inferociti perché contribuissero con le denunce anonime all'impresa di Mani pulite, il direttivo della Camera penale di Milano invocò – ovviamente senza esito – l'intervento del Csm.

