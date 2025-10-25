I ferrovieri del Pd Nasce la corrente riformista di Guerini Gori Delrio | Pronti al congresso Picierno star

Milano. Il riformismo ha fischiato. Finalmente sanno chi sono e dove vogliono andare. Sono la minoranza di. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - I "ferrovieri" del Pd. Nasce la corrente riformista di Guerini, Gori, Delrio: “Pronti al congresso”. Picierno star

I "ferrovieri" del Pd. Nasce la corrente riformista di Guerini, Gori, Delrio: “Pronti al congresso”. Picierno star - L'ex sindaco di Lodi, Simone Uggetti, si sbilancia sul referendum sulla separazione delle carriere: "In quest ... Come scrive ilfoglio.it

«Serve più coraggio», ma i riformisti Pd non spaventano Schlein - La segretaria a Conte: «Costruiamo il programma di coalizione» ... Da editorialedomani.it

Pd, riformisti al lavoro: appuntamento a settembre. E intanto Delrio si fa la sua associazione - Di mezzo c’è la partita grossa delle regionali, quindi nel Pd per ora è tutto in aria e valgono le trattative e gli scontri pre- repubblica.it scrive