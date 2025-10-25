I Fantastici 4 | Gli Inizi sarà presto disponibile in streaming

Il film Marvel Studios  I Fantastici 4: Gli Inizi   arriverà in streaming il 5 novembre, in esclusiva su Disney+. Con Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach nei panni della Prima Famiglia Marvel, l’ultima avventura del Marvel Cinematic Universe segue Reed Richards (Mister Fantastic), Sue Storm (Donna Invisibile), Johnny Storm (Torcia Umana) e Ben Grimm (la Cosa) nel loro viaggio attraverso il cosmo, alla scoperta del cuore, dell’umorismo e dei legami familiari che li rendono davvero fantastici. Conciliare la vita familiare con il loro ruolo da eroi è solo una delle sfide che i Fantastici 4 devono affrontare, ma lo fanno insieme, come una famiglia! Il loro più grande potere è il legame che li unisce, che trascina il pubblico in un vivace mondo retro-futuristico che celebra la connessione, il coraggio e il cuore. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

