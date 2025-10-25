I cospiratori una pagina di storia americana

Liberoquotidiano.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I  COSPIRATORI Raimovie   ore 22.30 Con  Richard Harris, Sean Connery e  Samantha  Eggar. Regia di  Martin  Ritt. Produzione USA  1970. Durata: 2 ore LA TRAMA In Pennsylvania    alla   fine  dell'800 un gruppo di   minatori  per reagire  alle  bestiali    condizioni  di  lavoro  si riunisce  in una banda  i Molly McGuires   che   compie  atti di terrorismo. Un  detective  della Pinkerton   s'infiltra  nel  gruppo  diventa  amico  del  capo e tenta di convincerlo a  smettere. Quello non smette e  il detective lo fa  cadere  in  trappola PERCHE' VEDERLO   Perchè è una  bella  rievocazione  di  un  periodo  cruciale della   storia  americana (i Molly  furono  impiccati, ma   dalla  loro  ribellione   si fece   strada  il  sindacalismo). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

i cospiratori una pagina di storia americana

© Liberoquotidiano.it - I cospiratori, una pagina di storia americana

Cerca Video su questo argomento: Cospiratori Pagina Storia Americana