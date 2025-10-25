i cospiratori una pagina di storia americana

I COSPIRATORI Raimovie ore 22.30 Con Richard Harris, Sean Connery e Samantha Eggar. Regia di Martin Ritt. Produzione USA 1970. Durata: 2 ore LA TRAMA In Pennsylvania alla fine dell'800 un gruppo di minatori per reagire alle bestiali condizioni di lavoro si riunisce in una banda i Molly McGuires che compie atti di terrorismo. Un detective della Pinkerton s'infiltra nel gruppo diventa amico del capo e tenta di convincerlo a smettere. Quello non smette e il detective lo fa cadere in trappola PERCHE' VEDERLO Perchè è una bella rievocazione di un periodo cruciale della storia americana (i Molly furono impiccati, ma dalla loro ribellione si fece strada il sindacalismo). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

