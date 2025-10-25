I cori anti-Usa al corteo della Cgil | Fuori l’Italia dalla Nato! Il Pd ha sfilato turandosi le orecchie? video
La manifestazione della Cgil a Roma è stata una kermesse di varia umanità, con tante componenti della sinistra in campo, tra cui anche gli anti-Usa, quelli che inneggiano all’uscita dell’Italia dalla Nato e che ovviamente odiamo Trump. Dalla testa del corteo il segretario della Cgil Maurizio Landini ha attaccato i festeggiamenti di Fratelli d’Italia per i tre anni di governo all’hotel Parco dei Principi di Roma. “ Non c’è proprio niente da festeggiare. Quelli che non festeggiano sono quelli che sono qua in piazza – aggiunge- perché in questi tre anni la loro condizione di vita e di lavoro è peggiorata, perché chi lavora è sempre più povero e chi è ricco è sempre più ricco “. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
