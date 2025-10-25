I COMMENTI Tonoli | Avevo già provato quell’inserimento Dionisi | Ad oggi tra noi e loro c’è differenza

Se continuasse così, Daniel Tonoli riuscirebbe ad eguagliare il numero di gol segnati nello scorso campionato di C (nove) ma in serie B. Non male per un debuttante, le cui caratteristiche offensive erano già ben note a chi lo ha strappato alla Pergolettese: "Molto contento di aver segnato, molto contento di aver aiutato la squadra a vincere questa partita – ha commentato il difensore – l’inserimento lo stavo provando da qualche azione, è andata bene fortunatamente". Andamento della gara analizzato anche dall’ex Sassuolo Alessio Dionisi: "Nel primo tempo siamo riusciti a fare quello che avevamo preparato – ha commentato il mister dell’Empoli – nella ripresa il Modena è venuto fuori e bisogna ammettere che ad oggi tra noi e loro c’è un po’ di differenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

