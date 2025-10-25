I chatter filippini ecco chi sono gli schiavi di Onlyfans
Avete presente OnlyFans, la piattaforma online senza censure dove gli iscritti possono guadagnare pubblicando post per lo più a tema hard e pornografico? Funziona così: i creatori di contenuti (i cosiddetti content creators ) condividono sul sito foto e video con i propri abbonati, che dal canto loro pagano una quota mensile – o acquistano contenuti extra – per accedere al materiale postato. Alla fine del 2024 c’erano circa 377,5 milioni di account fan registrati e oltre 4,6 milioni di creatori. La spesa lorda dei primi per accedere al materiale messo in bella mostra dai secondi? Sempre nel 2024, quasi 7,2 miliardi di dollari per un ricavato netto da parte di OnlyFans – la quota trattenuta dalla piattaforma per ogni post acquistato – di 1,4 miliardi. 🔗 Leggi su It.insideover.com
