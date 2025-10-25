I cani antidroga a casa di un' avvocata accusata di spacciare ma era una calunnia | chiesta condanna
Perquisita con i cani antidroga e accusata di essere una spacciatrice ma, in realtà, si trattava di una calunnia: la Procura di Agrigento ha chiesto la condanna a un anno e 9 mesi per Salvatore Busuito, 32 anni di Grotte, già condannato in passato per stalking ai danni di una giovane praticante. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
News recenti che potrebbero piacerti
L'operazione dei carabinieri con i cani antidroga del Nucleo cinofili di Volpiano - facebook.com Vai su Facebook
Per ingannare i cani antidroga i panetti di hashish erano stati cosparsi di polvere di caffè. Ma per il fiuto di Goran non è bastato - X Vai su X
Tavernerio, cocaina ed ecstasy nascoste in casa: trovate dal cane antidroga - Tavernerio, 3 ottobre 2025 – Ecstasy e cocaina nascoste in casa, trovate da un cane antidroga dei carabinieri. Segnala ilgiorno.it
Cani in cerca di casa, evento in piazza ad Ancona per adottare - Domenica 12 ottobre decine di cani, provenienti da diversi rifugi della regione, si presenteranno al pubblico sul palco di ... Riporta ansa.it