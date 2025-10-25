I buoni anticorpi dell’occidente per difendere i confini della libertà
Al direttore - Scrive giustamente Marco Leonardi, in un articolo sul Foglio del 23 ottobre, che sterilizzare “il fiscal drag non è un’idea di sinistra o di destra, è una regola di buon senso fiscale”. Al di là dei calcoli che si possono fare per valutare se e quanto altre misure con obiettivi propri abbiano indirettamente concorso a ridurre l’onere del drenaggio fiscale su salari e stipendi, appare necessario affrontare questa materia anche con meccanismi istituzionali. Un confronto periodico al riguardo del tipo governo-parti sociali-autorità monetarie sembra opportuno, se non necessario. Si tratta, insomma, di ricorrere non ad automatismi (già si prevede chi insinuerebbe che si vuole ripristinare la scala mobile), bensì a una misura di doverosa riparazione e di equità fiscale, frutto di una corretta analisi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
