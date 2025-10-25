I borghi maledetti d’Italia tra fantasmi e profezie Il mistero della Bella Elvira che dura da 78 anni
C'è un'altra Italia dietro alle grandi e brulicanti città metropolitane e le scintillanti mete turistiche da prima pagina di riviste di viaggio. È fatta di paesini rimasti sospesi nel tempo, luoghi dove il silenzio la fa da padrone e la memoria si è trasformata in leggenda tra case arroccate e chiese abbandonate. La mappa di questo "pauroso" itinerario si dispiega da Nord a Sud, passando per le Isole. Consonno, in Lombardia, la "Città dei Balocchi" fallita, progettata negli anni Sessanta per diventare una Las Vegas nostrana, con minareti, strutture kitsch, luci e folle ma divenuta un'attrazione a tinte macabre.
