Benvenuti nell’ombra di Hollywood! Mentre le foglie cadono e le zucche illuminano la notte, c’è una figura che domina l’immaginario horror di ogni Halloween: il Vampiro. Eleganti, terrificanti, tragici o semplicemente affamati, i succhiasangue del grande schermo hanno plasmato il cinema, la moda e la nostra paura ancestrale. In occasione della notte di Halloween, abbiamo estratto dalla nebbia e dalla storia del cinema i 10 vampiri che, con i loro morsi, hanno lasciato il segno più indelebile. 1. Il Conte Dracula (Bela Lugosi) – Dracula (1931). Il conte che ha dato il via a tutto, almeno nel sonoro. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - I 10 Vampiri più iconici del cinema: Sangue, stile e immortale fascino