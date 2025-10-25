Hydra le dichiarazioni del pentito | La mafia cercava appoggi politici dentro Fratelli d'Italia in Lombardia

Parla anche di "appoggi politici" in Lombardia William Alfonso Cerbo, il nuovo pentito del maxi procedimento Hydra che ha raccontato alla Dda di Milano i presunti avvicinamenti alla politica da parte dei clan che operavano al Nord. Le accuse contro Fabrizio Corona e Lele Mora. 🔗 Leggi su Fanpage.it

hydra dichiarazioni pentito mafiaHydra, le dichiarazioni del pentito: “La mafia cercava appoggi politici dentro Fratelli d’Italia in Lombardia” - Parla anche di "appoggi politici" in Lombardia William Alfonso Cerbo, il nuovo pentito del maxi procedimento Hydra che ha raccontato alla Dda ... Secondo fanpage.it

hydra dichiarazioni pentito mafiaProcesso Hydra, parla il pentito “Scarface”: «Fabrizio Corona aveva rapporti con il boss» - Il collaboratore di giustizia William Alfonso Cerbo e le sue rivelazioni ai pm di Milano sull’ex re dei paparazzi. Lo riporta editorialedomani.it

hydra dichiarazioni pentito mafia«Fabrizio Corona ha avuto rapporti con un clan mafioso catanese»: le dichiarazioni di un pentito - Il re dei paparazzi Fabrizio Corona avrebbe avuto rapporti con il clan di mafia catanese dei Mazzei. Si legge su meridionews.it

