Hydra le dichiarazioni del pentito | La mafia cercava appoggi politici dentro Fratelli d'Italia in Lombardia

Parla anche di "appoggi politici" in Lombardia William Alfonso Cerbo, il nuovo pentito del maxi procedimento Hydra che ha raccontato alla Dda di Milano i presunti avvicinamenti alla politica da parte dei clan che operavano al Nord. Le accuse contro Fabrizio Corona e Lele Mora. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Fabrizio Corona è in rapporto con i clan mafiosi”. Le dichiarazioni del pentito al processo Hydra - X Vai su X

Lo ha messo a verbale William Alfonso Cerbo, il nuovo pentito nel maxi procedimento "Hydra" della Dda di Milano - facebook.com Vai su Facebook

Hydra, le dichiarazioni del pentito: “La mafia cercava appoggi politici dentro Fratelli d’Italia in Lombardia” - Parla anche di "appoggi politici" in Lombardia William Alfonso Cerbo, il nuovo pentito del maxi procedimento Hydra che ha raccontato alla Dda ... Secondo fanpage.it

Processo Hydra, parla il pentito “Scarface”: «Fabrizio Corona aveva rapporti con il boss» - Il collaboratore di giustizia William Alfonso Cerbo e le sue rivelazioni ai pm di Milano sull’ex re dei paparazzi. Lo riporta editorialedomani.it

«Fabrizio Corona ha avuto rapporti con un clan mafioso catanese»: le dichiarazioni di un pentito - Il re dei paparazzi Fabrizio Corona avrebbe avuto rapporti con il clan di mafia catanese dei Mazzei. Si legge su meridionews.it