Hunger Games | un video svela l' identità del fan che ha conquistato un ruolo in L' alba sulla mietitura

Sarà Devon Singletary a recitare nel film prequel tratta dai romanzi di Suzanne Collins che arriverà nei cinema a novembre 2026. Nel cast del nuovo film della saga di Hunger Games, tratto dal romanzo prequel Sunrise on the Reaping (L'alba sulla mietitura) ci sarà anche il vincitore di un concorso tra i fan. Lionsgate, con un post condiviso sui social, ha annunciato che Devon Singletary avrà un ruolo nel progetto in arrivo nelle sale il 20 novembre 2026. L'annuncio sui social Il video pubblicato su Instagram mostra la reazione di Devon Singletary, un attore e filmmaker che vive in Florida. Il giovane, dopo aver scoperto che reciterà in Hunger Games: L'alba sulla mietitura, ha dichiarato: "Sono stupefatto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Hunger Games: un video svela l'identità del fan che ha conquistato un ruolo in L'alba sulla mietitura

