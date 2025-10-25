Decine di terroristi di Hamas rilasciati la scorsa settimana da Tel Aviv in cambio della liberazione degli ostaggi israeliani sono stati fotografati dai giornalisti del Daily Mail in un albergo cinque stelle del Cairo. Gli scatti pubblicati dal quotidiano britannico mostrano gli ex detenuti legati al movimento sunnita mentre fanno colazione o si aggirano all'interno del Renaissance Cairo Mirage City Hotel mescolandosi così alla folla di ignari turisti che hanno scelto la lussuosa sistemazione appartenente alla catena Marriott. "Hotel Hamas". Il Daily Mail, che ha rivelato la notizia in esclusiva facendo ricorso a reporter sotto copertura, evidenzia che tra i jihadisti fotografati - circa 154 su 250 i terroristi presenti nell'albergo nella capitale egiziana - ci sono un membro dell'Isis e un alto comandante delle forze speciali di Hamas. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Hotel Hamas": così i terroristi rilasciati finiscono nei resort di lusso al Cairo