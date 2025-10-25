Honda CB1000F torna con stile Anni 80 e tecnologia moderna

Gazzetta.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un design che richiama le sportive Anni 80 e una meccanica moderna, incentrata su un 4 cilindri da 124 Cv, la proiettano già tra le protagoniste più attese di Eicma e della prossima stagione. Prezzo ancora top secret, sbarcherà nelle concessionarie nella primavera 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

