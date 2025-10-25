Honda CB1000F torna con stile Anni 80 e tecnologia moderna

Un design che richiama le sportive Anni 80 e una meccanica moderna, incentrata su un 4 cilindri da 124 Cv, la proiettano già tra le protagoniste più attese di Eicma e della prossima stagione. Prezzo ancora top secret, sbarcherà nelle concessionarie nella primavera 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Honda CB1000F torna con stile Anni 80 e tecnologia moderna

Altri contenuti sullo stesso argomento

Rendi unica la tua CB1000F grazie allo Sport Pack: un mix di accessori ad alta prestazione ed eleganti elementi di design per dare alla tua moto un look ancora più audace e dinamico. Ride ready. Ride Genuine. #HondaGenuineAccessories #Honda #CB100 - facebook.com Vai su Facebook

Debutta la nuova Honda CB1000F 2026, una naked dal sapore rétro - X Vai su X

Honda CB100F 2026: la nuova naked dallo stile retrò ispirata alle leggendarie CB anni ’80 [FOTO] - Honda allarga la famiglia CB con il lancio della CB1000F, ultima iterazione di una lunga e illustra serie di moto identificate da una sigla che è sinonimo di prestazioni e stile. Segnala moto.motorionline.com

Honda CB1000F: il ritorno della roadster anni ’80 in chiave moderna - Ispirata alla leggendaria CB750F, questa 4 cilindri unisce stile retrò al motore della CBR Fireblade rivisitato e con una elettronica di ultima generazione ... Secondo inmoto.it

Honda CB1000F in Italia nel 2026: motore, prezzo e dotazioni - La nuova naked Honda CB1000F arriverà in Italia nel 2026 ma prima sarà presentata a EICMA 2025: scopriamo motore, dotazioni e prezzo. Secondo sicurmoto.it