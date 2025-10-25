Honda ADV350 Look e sicurezza | il 2026 è adesso

Scooter o maxi-scooter, chiamatelo come volete, ma Honda ADV350 continuerà e continuerà a regalere le emozioni di una moto. E in effetti lo scooter sopra i 300cc più venduto d’Europa continua a coniugare perfettamente una dotazione tecnica di alto livello al grintoso stile adventure, affrontando il 2026 con un aggiornamento alle colorazioni. Per il 2026 ADV350 si presenta con quattro nuovi colori disponibili: ‘Mat Coal Black Metallic’, ‘Iridium Gray Metallic’, ‘Mat Pearl Cool White’ e la Special Edition ‘Pearl Falcon Gray’ che sfoggia grafiche big logo. L’ADV350 rinnova così le sue combinazioni cromatiche, mantenendo il suo appeal. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Honda ADV350. Look e sicurezza: il 2026 è adesso

Argomenti simili trattati di recente

Honda aggiorna l’ADV350 per il 2026: lo scooter più venduto in Europa nella fascia oltre i 300 cc continua a raffinare il mix fra comfort urbano, stile “avventura” e tecnologia. Vediamo cosa cambia - e cosa resta - su questa evoluzione - facebook.com Vai su Facebook

Honda ADV350. Look e sicurezza: il 2026 è adesso - scooter, chiamatelo come volete, ma Honda ADV350 continuerà e continuerà a regalere le emozioni di una moto. Riporta msn.com

Honda ADV350 MY2026, nuovi colori in arrivo - Non ci sono aggiornamenti tecnici ma per il 2026 l’Honda ADV350 si regala una rinfrescata alle colorazioni. Secondo red-live.it

Honda ADV350 2026: la gamma si rinnova con quattro nuove colorazioni [FOTO] - Honda annuncia le nuove colorazioni 2026 che portano una ventata di freschezza stilistica al look dell’ADV350, il commuter della Casa giapponese, lanciato nella gamma scooter nel 2022, che combina ... Da moto.motorionline.com