Hojlund out 4 idee di Conte per Napoli-Inter | spunta l’ipotesi del tutto inedita
C’è un tempo per leccarsi le ferite e un tempo per tornare a combattere. Per il Napoli di Antonio Conte, dopo la notte da incubo in Olanda, quel tempo è adesso. Sabato, al Maradona, arriva l’Inter, la squadra più in forma del campionato, per uno scontro diretto che può già dire molto sulle ambizioni scudetto. Ma gli azzurri ci arrivano in piena emergenza, soprattutto in attacco. E proprio nel momento più difficile, Conte sta per calare dal cilindro la mossa che nessuno si aspettava. David Neres Il Dramma del Centravanti: Hojlund ko, Lucca non Convince. La diagnosi è spietata: contro l’Inter, il Napoli non avrà un centravanti di ruolo affidabile. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
