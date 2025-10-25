Hojlund non recupera Lucca bocciato Conte se la gioca con Neres falso nueve Repubblica

Ilnapolista.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli-Inter è l’ennesima prova d’emergenza per il Napoli e per Conte. La squadra è falcidiata dagli infortuni. Gli ultimi due, in ordine di tempo, sono Hojlund che è ancora alle prese con un affaticamento muscolare e Meret che si è rotto il piede. Repubblica Napoli, con Pasquale Tina, scrive che il Napoli giocherà con Neres falso nueve: Un inedito per il match di stasera contro l’Inter. Perché senza Hojlund, Conte cambia il centravanti. Lucca dovrebbe cominciare in panchina dopo le brutte prove con Torino e Psv Eindhoven (dove è stato anche espulso). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

hojlund non recupera lucca bocciato conte se la gioca con neres falso nueve repubblica

© Ilnapolista.it - Hojlund non recupera, Lucca bocciato, Conte se la gioca con Neres falso nueve (Repubblica)

Leggi anche questi approfondimenti

hojlund recupera lucca bocciatoHojlund non recupera, Lucca bocciato, Conte se la gioca con Neres falso nueve (Repubblica) - L’obiettivo è non dare punti di riferimento all'Inter e dare spazio sia a De Bruyne che a McTominay ... Riporta ilnapolista.it

hojlund recupera lucca bocciatoNapoli-Inter, Conte e la mossa anti-Chivu: bocciato Lucca, sorpresa in attacco, la decisione su Hojlund, Meret ko - Il tecnico azzurro Conte cerca il riscatto dopo le due sconfitte di fila con Torino e Psv, giocherà Neres come falso nueve, novità anche in altri reparti ... Segnala sport.virgilio.it

hojlund recupera lucca bocciatoHojlund salta Napoli-Inter per infortunio: le news sulla formazione - Hojlund non è riuscito a recuperare e non sarà della partita. sport.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Hojlund Recupera Lucca Bocciato