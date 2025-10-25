Hojlund non recupera Lucca bocciato Conte se la gioca con Neres falso nueve Repubblica

Napoli-Inter è l’ennesima prova d’emergenza per il Napoli e per Conte. La squadra è falcidiata dagli infortuni. Gli ultimi due, in ordine di tempo, sono Hojlund che è ancora alle prese con un affaticamento muscolare e Meret che si è rotto il piede. Repubblica Napoli, con Pasquale Tina, scrive che il Napoli giocherà con Neres falso nueve: Un inedito per il match di stasera contro l’Inter. Perché senza Hojlund, Conte cambia il centravanti. Lucca dovrebbe cominciare in panchina dopo le brutte prove con Torino e Psv Eindhoven (dove è stato anche espulso). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Hojlund non recupera, Lucca bocciato, Conte se la gioca con Neres falso nueve (Repubblica)

