Ho dovuto dire a mia figlia che mi sarei rasata i capelli | Emma Stone racconta il momento più difficile sul set di Bugonia

Emma Stone non è nuova a trasformazioni fisiche per i suoi ruoli cinematografici, ma quella per Bugonia, il nuovo film di Yorgos Lanthimos, ha richiesto una preparazione particolare che andava oltre il set. L’attrice premio Oscar ha dovuto affrontare una conversazione delicata con sua figlia Louise Jean, di 4 anni, prima di tornare a casa con la testa completamente rasata. Nel film, che è attualmente nelle sale italiane, Stone interpreta Michelle Fuller, una potente amministratrice delegata di un’azienda farmaceutica che viene rapita da due cugini complottisti. Teddy e Don, interpretati rispettivamente da Jesse Plemons e Aidan Delbis, sono convinti che Michelle sia un’ aliena determinata a dominare il mondo, e per impedirle di comunicare con la nave madre decidono di rasarle completamente la testa. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - “Ho dovuto dire a mia figlia che mi sarei rasata i capelli”: Emma Stone racconta il momento più difficile sul set di Bugonia

