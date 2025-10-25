Ho dirottato un satellite La mia vita da hacker buono tra studi gare e chitarra
Lorenzo Leonardini a 24 anni ha ha guidato la squadra italiana alla vittoria nel campionato europeo di cybersicurezza. “In questo campo tutto cambia in fretta. L’università è importante ma non riesce a tenere il passo. Giocare serve a restare in esercizio”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Siracusaoggi.it. . "Il Mezzogiorno non è il bancomat del Nord”, duro attacco alla Camera del deputato siracusano Filippo Scerra (M5S): accusa il Governo di aver dirottato i fondi destinati alla Siracusa–Gela sul Ponte sullo Stretto. - facebook.com Vai su Facebook