Hera lavori per la sicurezza idraulica
I lavori di messa in sicurezza della città continuano, con particolare riferimento ai numerosi messi in campo da Hera. Come comunicato nella giornata di ieri stanno proseguendo i lavori iniziati ad agosto per il ripristino definitivo dei manufatti di scarico a servizio del sistema fognario lungo il tratto urbano del fiume Lamone. Si tratta di strutture dotate di ‘valvole clapet’, cioè di non ritorno, fondamentali per impedire il reflusso dell’acqua dal fiume verso la rete fognaria e particolarmente importanti in caso di eventi di piena. Il primo intervento concluso riguarda il manufatto situato all’altezza di via Ponte Romano, totalmente ripristinato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
