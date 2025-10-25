Hekuran Cumani addio tra le rose bianche

Perugiatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rose bianche sopra la bara dello stesso colore per l'ultimo saluto a Hekuran Cumani, il 23enne di Fabriano, ucciso una settimana fa nel parcheggio del dipartimento di Matematica, a Perugia. Ucciso da una coltellata al cuore, sferrata da qualcuno al culmine di una lite, alla fine di una serata. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

