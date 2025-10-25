Hekuran Cumani addio tra le rose bianche
Rose bianche sopra la bara dello stesso colore per l'ultimo saluto a Hekuran Cumani, il 23enne di Fabriano, ucciso una settimana fa nel parcheggio del dipartimento di Matematica, a Perugia. Ucciso da una coltellata al cuore, sferrata da qualcuno al culmine di una lite, alla fine di una serata. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Giovane ucciso a Perugia, bara bianca e rose nella Cattedrale. Funerali di Hekuran Cumani a Fabriano. Bandiere a mezz'asta $ANSA - X Vai su X
Hekuran Cumani: bandiere a mezz’asta nel giorno del funerale - facebook.com Vai su Facebook
L'addio a Hekuran Cumani, ucciso a 23 anni per difendere il fratello: a Fabriano una folla in lacrime, lo strazio della famiglia - Una bara bianca, un mazzo di rose e una folla in lacrime che si è stretta attorno a una famiglia straziata dal dolore. msn.com scrive
Hekuran ucciso a 23 anni, lo strazio ai funerali - Una bara bianca, un mazzo di rose e una folla in lacrime che si è stretta attorno a una famiglia straziata dal dolore. Lo riporta corriereadriatico.it