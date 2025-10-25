Havana il cane salvato due volte | Abbandonato dopo nove anni in famiglia si è ammalato rischiando la paralisi

Havana è un cane socievole e affettuoso. Nonostante le tristi vicende vissute, non ha perso la fiducia nei confronti degli umani. “Dopo nove anni di vita in famiglia - racconta l'associazione Amici animali -, senza alcuna giustificazione, per lui e per il fratello si sono riaperti i cancelli del. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

