Hannoun non potrà entrare a Milano per un anno in Italia arriva il foglio di via obbligatorio

Mohammad Hannoun non potrà entrare a Milano per un anno grazie a un foglio di via obbligatorio. Dopo l'inchiesta de Il Tempo che da mesi solleva il caso, arriva un primo risultato. È questa la decisione del Questore del capoluogo lombardo sul giordano Filo Hamas che ha intrattenuto rapporti anche con politici dell'opposizione italiana. Un'opposizione che non si è mai discostata da lui nonostante il Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti d'America ritenesse che Hannoun, con le sue finte associazioni caritatevoli, finanziasse l'ala militare di Hamas. Noi abbiamo ricostruito i suoi legami, nonostante tentativi di intimidirci e oggi la maggioranza ne chiede l'espulsione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

