Hannoun daspo di un anno a Milano per il presidente dei palestinesi in Italia
Daspo di un anno a Milano per Mohammad Hannoun, presidente dell'associazione Palestinesi in Italia. Si tratta del secondo foglio di via dopo che un procedimento era già stato emesso nel 2024, come si legge sul Corriere della Sera. Il provvedimento gli sarebbe stato notificato oggi dopo essere atterrato a Linate da Roma. Era arrivato a Milano per partecipare alla manifestazione Pro pal in programma nel pomeriggio. A raccontarlo è stato lui stesso: "All'uscita dell'aeromobile gli agenti della polizia mi hanno identificato e mi hanno portato in ufficio a Linate per darmi due notifiche: l'allontanamento dalla città per un anno" e una denuncia "per istigazione alla violenza". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
