Halloween tanti brividi Sarà una festa diffusa

PONTEDERA Dalla festa nel centro di Pontedera alla giornata tutta dedicata ai bambini e alle bambine che inizia già nel pomeriggio al Villaggio Piaggio fino alla serata di Treggiaia. Presentati gli appuntamenti in programma per il prossimo venerdì 31 ottobre. Nel centro di Pontedera la società Alla Vigna Eventi di Cascina organizzerà attività per i più piccoli già dalle 15.30 del pomeriggio. Ci sarà un laboratorio creativo dove poter costruire lanterne a forma di zucca che i bambini potranno portarsi a casa per ricordo. Ci saranno le truccabimbi, le manipolatrici di palloncini e animazioni varie per il corso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Halloween, tanti brividi. Sarà una festa diffusa

Argomenti simili trattati di recente

Le sorprese per Halloween non finiscono qui: Venerdì 31 Ottobre dalle 21.00 i POWERLINE con thomasgrigoletto e albertofriz sono pronti a farci cantare il meglio della musica rock || Bon Jovi, Billy Idol, Kiss, Europe, Van Halen e tanti altri || V - facebook.com Vai su Facebook

Cattolica da brividi: Halloween al Museo della Regina e al Centro Culturale Polivalente tra mostri e demoni etruschi - Cattolica si prepara a festeggiare Halloween con due eventi speciali dedicati a bambini e famiglie, che uniscono cultura, tradizione e divertimento. Secondo chiamamicitta.it

TassonHill... da brividi. Il borgo si trasforma e celebra Halloween - La notte più spaventosa dell’anno si avvicina e Tassonarla si trasforma in un luogo magico e inquietante. Lo riporta msn.com

Halloween, Tommaso (Cinecittà World): "Ottobre da brividi al Parco, oltre 20 nuovi contenuti" - Da sabato 4 ottobre prende il via un ottobre da brividi: fino al 3 novembre nel Parco divertimenti del cinema di Roma si potrà ... Da adnkronos.com