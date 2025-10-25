Halloween a Villa Baciocchi | un pomeriggio da brivido tra divertimento e magia
La suggestiva cornice di Villa Baciocchi si prepara a trasformarsi in un luogo di mistero e divertimento per la festa più spaventosa dell'anno. Venerdì 31 ottobre, dalle ore 15.00 alle ore 19, i sotterranei della villa ospiteranno un tour spettrale pensato per grandi e piccini, tra atmosfere da.
