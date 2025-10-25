Halloween a Parma | un weekend tra letteratura musica arte e divertimento

Dolcetto o scherzetto? Il centro di Parma non promette solo un itinerario mascherato e goloso per il prossimo 31 ottobre, ma un Halloween tra luoghi di cultura e ricco di appuntamenti per tutti, tra arte, cinema, musica e letteratura.Al calar delle tenebre, le bambine e i bambini (dai 5 ai 10. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Grazie Parma Kids per segnalare lo spettacolo evento “Veleni e Pozioni: Halloween Family Show” alla Rocca Sanvitale di Fontanellato in programma venerdì 31 ottobre 2025 con il mentalista Francesco Busani Mentalista https://www.parmakids.it/hallowe - facebook.com Vai su Facebook

Halloween a Parma: un weekend tra letteratura, musica, arte e divertimento - Gli appuntamenti - Il centro di Parma non promette solo un itinerario mascherato e goloso per il prossimo 31 ottobre, ma un Halloween tra luoghi di cultura e ricco di appuntamenti per tutti, tra a ... Segnala gazzettadiparma.it

HUFFPOST WEEKEND. Aspettando Halloween: libri, film e appuntamenti in famiglia - Racconti di spiriti e ombre a Natale, a cura di Alessandro Ceni, uscirà in libreria il 4 novembre per Feltrinelli Edi ... Secondo msn.com

Musica, cinema e letteratura: una settimana di appuntamenti a Parma per chi resta in città - Non si ferma la vivace estate di Parma tra musica, cinema e letteratura e che, anche la prossima settimana, si anima di tanti interessanti e diverse proposte. Scrive msn.com