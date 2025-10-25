Halloween a Monte Urano una settimana da horror | il programma
Fermo, 25 ottobre 2025 – È tutto pronto a Monte Urano per l’edizione 2025 dell’Horror Festival, ormai appuntamento imperdibile e ’pauroso’ che accompagna fino al Halloween. Organizzato come sempre dalla Pro Loco di Monte Urano con il patrocinio del Comune il festival non punta solo su attrazioni e horror ma da quest’anno amplia la sua offerta come sottolinea la presidente della Pro Loco Irene Sbaffoni: “Quella che sta per iniziare è la nona edizione del festival. Inizialmente era partito come una serata all’interno dell’estate monturanese. Poi è cresciuto e due anni fa è stato spostato a fine ottobre proprio per halloween. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
