Halloween a Firenze tra musei zucche feste e giochi per i più piccoli Ecco tutti gli appuntamenti

Firenze, 25 ottobre 2025 –  Firenze è pronta a vestirsi di nero e arancione. Tra armature illuminate, cene-spettacolo, tour inquieti e feste che durano fino all’alba, il 31 ottobre promette una notte di Halloween capace di parlare a tutti: bambini in cerca di dolcetti, adulti con voglia di brividi eleganti, gruppi di amici in cerca di una pista da ballo. Ecco come orientarsi, senza rinunciare a nessuna delle suggestioni che la città ha messo in campo. Al Museo Stibbert l’incanto comincia prima che faccia buio. Dalle 19 alle 22 il percorso “Knights the Night” trasforma sale e collezioni in un set gotico dove “dolcetto o scherzetto” diventa un filo rosso per scoprire armature e cimeli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

