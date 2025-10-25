Hai vinto tu! Tale e quale show boom di emozioni e colpi di scena Che interpretazione!

Una serata piena di sorprese, voci straordinarie e qualche momento da copertina. La nuova puntata di Tale e quale show ha fatto centro ancora una volta, tra risate, standing ovation e inevitabili scambi ironici tra i giudici. In studio, l’atmosfera è stata elettrica: Carlo Conti al timone, la giuria composta da Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Nicola Savino, e un pubblico che ha accompagnato ogni esibizione come in un grande concerto. La vittoria di Maryna e un podio da applausi. Maryna vince la quinta puntata di #taleequaleshow @marynaofficial pic.twitter.comlm70w0OwKe — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 24, 2025 A dominare la scena è stata Maryna, capace di incantare tutti con la sua straordinaria interpretazione di Christina Aguilera in “Hurt”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Hai vinto tu!”, Tale e quale show, boom di emozioni e colpi di scena. Che interpretazione!

