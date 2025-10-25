Hai lo scarico della doccia intasato? C’è un trucco che devi sapere

La manutenzione del filtro del piatto doccia è una di quelle faccende domestiche che tendiamo sistematicamente a trascurare, rimandandola fino a quando non diventa un problema serio. Eppure, si tratta di un'operazione che richiede letteralmente cinque minuti e che può risparmiarci centinaia di euro in interventi idraulici d'emergenza. Il problema inizia in modo subdolo. All'inizio noti che l'acqua defluisce più lentamente del solito, ma pensi sia solo un inconveniente passeggero. Poi compare un odore sgradevole che sale dallo scarico, sempre più persistente. Se a questo punto non intervieni tempestivamente, la situazione degenera rapidamente: l'acqua comincia a ristagnare creando una pozza intorno ai tuoi piedi, e quello che poteva essere risolto con una semplice pulizia ora richiede l'intervento di un professionista.

