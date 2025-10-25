Amanti del camino e delle stufe a legna, questa notizia è per voi: avete fatto manutenzione? Già, perché c’è un pericolo insidioso che può mettere a rischio la vostra salute. Il fumo prodotto dalla combustione del legno sarà anche “naturale”, ma è ricco di sostanze inquinanti potenzialmente pericolose. Quando il legno brucia, rilascia particelle fini conosciute come PM2.5, acronimo che indica il particolato atmosferico con diametro inferiore a 2,5 micrometri. Inoltre, il fumo di legna contiene anche gas tossici come benzene, formaldeide e metano. Sì, sono le stesse sostanze che si trovano nel fumo di sigaretta. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Hai il camino in casa? Fai attenzione a questo dettaglio (potrebbe essere pericoloso)