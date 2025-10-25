Hadjar spiritato in radio durante il GP Messico insulti a Norris e Gasly | Questo tizio è cieco?

Durante le FP3 del GP del Messico 2025, Isack Hadjar ha perso la calma via radio insultando Norris e Gasly dopo essere stato ostacolato nei suoi giri veloci. Il pilota della Racing Bulls, in piena corsa per una promozione in Red Bull, ha dato sfogo alla tensione in diretta mondiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

