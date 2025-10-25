Haaland è un caso da studiare assomiglia all’attaccante perfetto e non c’è modo di tenerlo

In Inghilterra Erling Haaland è quasi diventato un caso da studiare. I suoi gol sono all’ordine del giorno: ne ha segnati già 15 in 11 partite tra Premier League e Champions League. Considerando la difficoltà del campionato in cui gioca, si fa fatica a non definirlo il miglior centravanti del mondo. La sua migliore qualità è proprio quella di sfuggire ad ogni marcatura. Corpo a corpo arriva spesso in anticipo o comunque, prima o poi nella partita arriva a tu per tu col portiere sfinendo il difensore. In profondità ha una forza esplosiva ed è accompagnato da una miriade di assistmen in squadra. Tecnicamente si è affinato molto anche se non è esattamente un Higuain o un Benzema. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

