Ha vinto lei le elezioni Grana per l’Europa dopo il voto in Irlanda

Caffeinamagazine.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Irlanda si prepara ad affrontare una nuova fase politica dopo l’elezione di Catherine Connolly a presidente della Repubblica. La netta affermazione della leader indipendente, nota per le sue posizioni critiche verso l’Alleanza Atlantica, gli Stati Uniti e le scelte europee in materia di difesa, rappresenta un cambiamento significativo rispetto alle precedenti amministrazioni. Con oltre il 62% dei voti, Connolly ha superato con ampio margine la candidata centrista Emily Hughes, segnando così uno spartiacque nella storia politica nazionale. La vittoria di Catherine Connolly è stata confermata fin dalle prime proiezioni, che hanno attribuito alla candidata indipendente una maggioranza superiore al 60%. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

ha vinto elezioni granaElezioni, Giani confermato presidente: “Ha vinto la Toscana riformista”. Schlein: “Gioia e speranza per il futuro” - Al comitato di via Forlanini, sorrisi e applausi per la riconferma del governatore. Da lanazione.it

ha vinto elezioni granaElezioni regionali in Toscana, ha vinto il centrosinistra con Eugenio Giani - Eugenio Giani confermato alla guida della Toscana con il 53,9% dei voti. Da quifinanza.it

Il centrosinistra ha vinto le elezioni regionali in Toscana - Il presidente Eugenio Giani ha ottenuto quasi il 54 cento, contro il 41 di Alessandro Tomasi di Fratelli d'Italia ... Scrive ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Ha Vinto Elezioni Grana