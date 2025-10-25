Ha vinto lei le elezioni Grana per l’Europa dopo il voto in Irlanda

L’Irlanda si prepara ad affrontare una nuova fase politica dopo l’elezione di Catherine Connolly a presidente della Repubblica. La netta affermazione della leader indipendente, nota per le sue posizioni critiche verso l’Alleanza Atlantica, gli Stati Uniti e le scelte europee in materia di difesa, rappresenta un cambiamento significativo rispetto alle precedenti amministrazioni. Con oltre il 62% dei voti, Connolly ha superato con ampio margine la candidata centrista Emily Hughes, segnando così uno spartiacque nella storia politica nazionale. La vittoria di Catherine Connolly è stata confermata fin dalle prime proiezioni, che hanno attribuito alla candidata indipendente una maggioranza superiore al 60%. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it