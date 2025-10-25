Ha vinto lei le elezioni Grana per l’Europa dopo il voto in Irlanda
L’Irlanda si prepara ad affrontare una nuova fase politica dopo l’elezione di Catherine Connolly a presidente della Repubblica. La netta affermazione della leader indipendente, nota per le sue posizioni critiche verso l’Alleanza Atlantica, gli Stati Uniti e le scelte europee in materia di difesa, rappresenta un cambiamento significativo rispetto alle precedenti amministrazioni. Con oltre il 62% dei voti, Connolly ha superato con ampio margine la candidata centrista Emily Hughes, segnando così uno spartiacque nella storia politica nazionale. La vittoria di Catherine Connolly è stata confermata fin dalle prime proiezioni, che hanno attribuito alla candidata indipendente una maggioranza superiore al 60%. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Scopri altri approfondimenti
#Cipro Nord, Tufan Erhurman ha vinto le elezioni presidenziali - X Vai su X
Il candidato di centrosinistra ed europeista Tufan Erhürman ha vinto le elezioni nella Repubblica turca di Cipro del nord, riconosciuta unicamente dalla Turchia. In campagna si era concentrato sulla riunificazione dell'isola, proponendo di creare una federazio - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni, Giani confermato presidente: “Ha vinto la Toscana riformista”. Schlein: “Gioia e speranza per il futuro” - Al comitato di via Forlanini, sorrisi e applausi per la riconferma del governatore. Da lanazione.it
Elezioni regionali in Toscana, ha vinto il centrosinistra con Eugenio Giani - Eugenio Giani confermato alla guida della Toscana con il 53,9% dei voti. Da quifinanza.it
Il centrosinistra ha vinto le elezioni regionali in Toscana - Il presidente Eugenio Giani ha ottenuto quasi il 54 cento, contro il 41 di Alessandro Tomasi di Fratelli d'Italia ... Scrive ilpost.it