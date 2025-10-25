ha fatto caldo ma non troppo i dati sulla scorsa estate di ats

Dopo due anni consecutivi di record, l’estate 2025 ha segnato una piccola inversione di tendenza in Brianza: il caldo, pur restando intenso, ha concesso qualche tregua. Lo conferma Ats Brianza, che nel suo report stagionale fotografa una stagione “più normale” rispetto al biennio rovente 2023-2024. Un sollievo relativo, però, perché il trend di lungo periodo continua a mostrare gli effetti del cambiamento climatico, con estati sempre più lunghe e instabili. Secondo i dati del programma europeo Copernicus, i mesi di giugno, luglio e agosto 2025 sono stati i terzi più caldi a livello globale. Le temperature medie dell’aria superficiale, seppur inferiori ai picchi record degli ultimi due anni, restano tra le più alte mai registrate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

