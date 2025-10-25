Roma, 25 ottobre 2025 – Nascondevano più di un chilo di droga nella loro abitazione di Villalba di Guidonia, in provincia di Roma. A finire in manette un 34enne di origine polacca e un 33enne italiano, entrambi disoccupati e già noti alle forze dell’ordine. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Tenenza di Guidonia Montecelio, che lo scorso 17 ottobre hanno tenuto sotto osservazione un complesso abitativo della zona, insospettiti da un sospetto via vai di persone. I militari hanno sorpreso i due uomini mentre effettuavano alcune cessioni di stupefacenti e li hanno immediatamente bloccati. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Guidonia Montecelio, sequestrato oltre un chilo di droga: due arresti