Guidonia Montecelio sequestrato oltre un chilo di droga | due arresti
Roma, 25 ottobre 2025 – Nascondevano più di un chilo di droga nella loro abitazione di Villalba di Guidonia, in provincia di Roma. A finire in manette un 34enne di origine polacca e un 33enne italiano, entrambi disoccupati e già noti alle forze dell’ordine. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Tenenza di Guidonia Montecelio, che lo scorso 17 ottobre hanno tenuto sotto osservazione un complesso abitativo della zona, insospettiti da un sospetto via vai di persone. I militari hanno sorpreso i due uomini mentre effettuavano alcune cessioni di stupefacenti e li hanno immediatamente bloccati. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Leggi anche questi approfondimenti
#MeteoGuidonia | Nella giornata di Sabato 25 Ottobre su Guidonia Montecelio avremo al mattino tempo variabile con alternanza di sole e annuvolamenti; Instabilità in arrivo dal pomeriggio con precipitazioni anche a carattere di rovescio. Le temperature risult - facebook.com Vai su Facebook
Guidonia Montecelio, il sindaco lancia il sondaggio per il nuovo nome dello stadio comunale https://ift.tt/zuLdiar - X Vai su X
GUIDONIA – La cucina del bar trasformata in centrale dello spaccio: arrestata la titolare - I Carabinieri della Tenenza di Guidonia hanno arrestato una 42enne italiana, incensurata, gravemente indiziata del reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Lo riporta tiburno.tv
Guidonia: nasconde armi e droga in casa, arrestato 33enne disoccupato con precedenti - Durante la perquisizione i Carabinieri trovano cocaina, denaro contante e un fucile rubato nascosto in un armadio ... Riporta romadailynews.it
La cucina usata come laboratorio, il locale come piazza di spaccio: barista nei guai - Siamo a Setteville, nel comune di Guidonia Montecelio dove i carabinieri hanno trovato la droga e ... Segnala romatoday.it