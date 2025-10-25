Guida ubriaco un' auto a noleggio senza patente zigzagando in strada | poi fugge dopo l' alt

Mentre continua la triste conta delle vittime lungo le strade del Ferrarese (l’ultimo incidente mortale, in ordine di tempo, risale a venerdì 24 sull’Acciaioli), i carabinieri di Copparo – supportati dai colleghi di Ferrara e Comacchio – hanno messo in campo un servizio straordinario di controlli. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

